Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj — Скачайте Архив Сайта по ссылке https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 132.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/1WNtnOnlJgI

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-132

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Слова Свет и Сет как-то связаны?

02:02 — Эго — это сужение сознания, неприятие жизненных обстоятельств-событий и окружающих, неприятие Макрокосма?

02:57 — Чем знаменита Нинхурсаг и в какое время жила?

04:20 — Вопрос о внутреннем взоре.

05:24 — Исус и Мария Общались с падшими ангелами — нефилимами?

07:09 — Вопрос о Картине «Измолия».

07:42 — Вопрос о науке эниологии.

09:23 — Заговоры сейчас работают, и можно ли ими пользоваться?

10:38 — Кто был Царь Траян, в какое время жил?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».