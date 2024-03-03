Третий путь (ноты, караоке)

Юрий Нестеренко



Третий путь



Ехали мы, ехали, да все не туда!

К окнам подбирается беда-лебеда,

Отчего так страшно качает вагон?

Что за полустанок, какой перегон?



Не по расписанию, наврал нам буклет,

Мы не на такое покупали билет!

Нам сулили город в огнях до небес -

Отчего ж за окнами темень да лес?



ПО лесу - жуть, понизу - муть,

Поезд прибывает на третий путь,

Никто не знает, какой маршрут,

Стоянка поезда - пять минут.



А наш первый путь свернулся-слипся кольцом,

Рельсы заменили слюдяным леденцом,

Мягким мармеладом - опоры моста,

И на светофорах - все разом цвета.



На втором пути гуляет вьюга, визжа,

Рельсы разъедает то ли кровь, то ли ржа,

Кольчатой колючкой оброс паровоз,

И ведет маршрут прямиком под откос.



По пояс - ртуть, по полюс - нудь,

И поезд прибывает на третий путь,

Кто не успел - выходите тут,

Стоянка поезда - пять минут.



2022

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