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Третий путь (ноты, караоке)
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
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23 views • 03/03/2024

Юрий Нестеренко

Третий путь

Ехали мы, ехали, да все не туда!
К окнам подбирается беда-лебеда,
Отчего так страшно качает вагон?
Что за полустанок, какой перегон?

Не по расписанию, наврал нам буклет,
Мы не на такое покупали билет!
Нам сулили город в огнях до небес -
Отчего ж за окнами темень да лес?

ПО лесу - жуть, понизу - муть,
Поезд прибывает на третий путь,
Никто не знает, какой маршрут,
Стоянка поезда - пять минут.

А наш первый путь свернулся-слипся кольцом,
Рельсы заменили слюдяным леденцом,
Мягким мармеладом - опоры моста,
И на светофорах - все разом цвета.

На втором пути гуляет вьюга, визжа,
Рельсы разъедает то ли кровь, то ли ржа,
Кольчатой колючкой оброс паровоз,
И ведет маршрут прямиком под откос.

По пояс - ртуть, по полюс - нудь,
И поезд прибывает на третий путь,
Кто не успел - выходите тут,
Стоянка поезда - пять минут.

2022

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Wise для: Номер счета 7010141420; Код банка(Routing Number) 031100649; Банк Discover Bank; Имя George Right

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musicpoetrynotes
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