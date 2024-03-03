Третий путь (ноты, караоке)

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Юрий Нестеренко
Третий путь
Ехали мы, ехали, да все не туда!
К окнам подбирается беда-лебеда,
Отчего так страшно качает вагон?
Что за полустанок, какой перегон?
Не по расписанию, наврал нам буклет,
Мы не на такое покупали билет!
Нам сулили город в огнях до небес -
Отчего ж за окнами темень да лес?
ПО лесу - жуть, понизу - муть,
Поезд прибывает на третий путь,
Никто не знает, какой маршрут,
Стоянка поезда - пять минут.
А наш первый путь свернулся-слипся кольцом,
Рельсы заменили слюдяным леденцом,
Мягким мармеладом - опоры моста,
И на светофорах - все разом цвета.
На втором пути гуляет вьюга, визжа,
Рельсы разъедает то ли кровь, то ли ржа,
Кольчатой колючкой оброс паровоз,
И ведет маршрут прямиком под откос.
По пояс - ртуть, по полюс - нудь,
И поезд прибывает на третий путь,
Кто не успел - выходите тут,
Стоянка поезда - пять минут.
2022
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