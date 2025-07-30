Сын Мира. Бегство из Вавилона, разрушение Иерусалима. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 20 июля 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1GrFwsJS6UOe44mhE8zMbJ7l5tKzITSOi/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1hkKE8YRzBQOQTskKEhAd2QAPu28z1xhO/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1-KkYCK2q2THIRAsmzZ4107FVXd0-qdu3/view?usp=sharing





Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1MwCSuzhVyXuqJIxOHkQL25tPacu0Dl_E/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true





Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/18MOqhOtVU5EeTka5BvFlTHKB3J1qTB2h/view?usp=sharing





Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh





Фрагменты

“Сын Мира

Лк 10:5 В какой дом войдёте, сперва говорите: «мир дому сему»; 6 и если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится.

Этот духовный принцип послания мира можно сравнить с бросанием мяча в сторону дома, когда заранее неизвестно, что случится. Находящиеся в доме сами решат, что делать с этим мячом: оставить его в своём доме или бросить нам обратно. Если они оставят мяч у себя, нам нужно есть и пить то, что нам предложат, и не переходить из дома в дом (Лк 10:7).

Если мяч отскакивает к нам обратно (возвращается), мы должны отрясти пыль со своих ног и идти дальше (Лк 10:1011). Мы должны с уверенностью бросать этот мяч. Этот принцип не требует финансовых затрат. Мы идём по вере (Лк 10:4)!





Ис 16:1 Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона; 2 ибо блуждающей (h5074. nadad — бежать, спасаться бегством, улетать) птице, выброшенной из гнезда, будут подобны дочери Моава...

Исайя говорит о жене в пустыне. Дочь Сиона — блуждающая птица. Ей нужно бежать от разрушения Иерусалима, когда падает Вавилон. Поэтому кого-то из нас Господь будет выводить из некоторых мест, и нам нужно будет оттуда бежать из-за грядущего наказания.

И нам нужно понимать духовные принципы, к-рые лежат в основе происходящего.

Ис 14:32 Что же скажут вестники (h4397 malak - ангел, посланник) народа? — То, что Господь утвердил Сион, и в нём найдут убежище бедные из народа Его.

Мы должны относиться с почтительностью к ангелам, поставленным над селениями и городами, и понимать, что Всевышний действует в соответствии с установленным Им порядком, в к-ром есть определённая иерархия. Иногда ангелы будут испытывать нас, и мы дожны стараться не огрочать их. Но мы не должны им поклоняться, а работать вместе, как одна команда.





Возможно, мы будем спасаться из Вавилона как птица. Или мы будем посланы как ученики. Как бы то ни было, мы должны понять некоторые принципы. Инструкции, которые Христос дал 12 апостолам и 70 ученикам, это также инструкции для нас сейчас. Мы беженцы! Происходит Армагеддон. Мы должны продолжать наш путь в Обетованную Землю. В конце концов нам нужно будет перемещаться (переезжать), т.к. мы не можем оставаться в Вавилоне. Детям Израиля пришлось выйти из Египта, чтобы переселиться в Обетованную Землю. Если мы в пути, нам нужно помнить о том, чтобы посылать приветствие Мира в те места, куда Бог нас направляет, и смотреть, что произойдёт. Если мир пребудет в том месте, нам нужно оставаться там, если же возвратится обратно к нам, то мы должны отрясти прах с обуви и идти дальше. Мы должны посылать Агнца правителю той земли, куда идём, и работать вместе с ангелами, зная о том, что над селениями, городами и др. местами поставлены ангелы Всевышнего, чтобы содействовать нам (Исх 23:20-22). Также нам нужно помнить о том, чтобы действовать не по своей воле, а искать воли Отца, потому что мы идём не сами по себе, а как Слуги Всевышнего”





См. также





Протоколы

- 13 июля 2025 г. Урим и Туммим. Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view

- 29 июня 2025 г. Призыв быть Слугами https://drive.google.com/file/d/1u9C_ijkg1VDQeAa3oXv9KJ47JCvc72x_/view





Видео





Иерусалим Окружённый Армиями

https://www.youtube.com/watch?v=YJEo3tLrX1s

док-нт https://drive.google.com/file/d/1gI8CeB-UxgUmwRLpD9owgVe2OBZuki3F/view





«Мир и безопасность», затем внезапное разрушение

https://www.youtube.com/watch?v=-9FFY_h3sX0

док-нт https://cloud.mail.ru/public/sh9Y/4p5s79j2G





Это Армагеддон! Это 3-я глава Иоиля! https://www.youtube.com/watch?v=w31YKXAuKk0

док-нт https://cloud.mail.ru/public/VQ5B/Ke7mUcTmc





(про КАМЕНЬ g4073 πέτρα и Врата Ада из Мф 16:18)

Гора Хермон и Дамаск https://youtu.be/v-hQq7XcXp4?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1440

док-нт https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv





Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/