BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'EAS TEST ON 10:4 BE CAUTIOUS NOW!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
195 views • 10/04/2023

ONLY A MORON WOULD TRUST AMERICAS GOVERNMENT WHO CONSTANTLY LIES, STEALS AND CHEATS AMERICANS CONSTANTLY. ONE FOR FOR SURE! BEHIND THE SCENES OUR CORRUPT LEADERS HAVE SOLD OUT TO CHINA AND ARE SLOWLY DESTROY THIS ONCE FREE COUNTRY. I PUTUP A SHOCKING VIDEO RECENTLY ABOUT THE 5G TEST IN CHINA AND HOW PEOPLE LOOKING AT THEIR CELLPHONES GOT ZAPPED AND DROPPED DEAD WITHIN SECONDS. THIS IS WHAT WILL EVENTUALLY HAPPEN TO AMERICANS WHO WORSHIP THEIR TRACKING PHONES. MY WIFE AND I DON'T USE THESE DEVICES BECAUSE OF THE RADIATION AND GOVT. TRACKING. INSANE! THE COUNTLESS ILLEGALS GET FREE SMART PHONES AND AMERICANS PAY OVER $1,000 EACH FOR THEIR'S. TALK ABOUT INSANITY! KEEP FEEDING THE GOVERNMENT BEAST AND HE WILL EVENTUALLY COME IN THE DEAD OF NIGHT TO DRAG YOU TO A FEMA CONCENTRATION CAMP AND YOU'LL NEVER BE HEARD FROM AGAIN. REMEMBER HITLE AND NAZI GERMANY? DAH!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy