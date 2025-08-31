Chichito, el de Loíza | Bomba Puerto Rico

Chichito nació en Colobó en 1920. Fue un gran repicador de primo en los bailes de Bomba en las Carreras.

En los 80s fue parte del grupo Paracumbé.

Busca "80 Grados Chichito" para leer sobre él:



http://www.80grados.net/grandes-musicos-de-puerto-rico-cruz-ortiz-cirino-chichito/





