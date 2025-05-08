Warum intelligente Menschen der Gesellschaft Angst machen | Schopenhauer





Warum fühlen sich intelligente Menschen oft isoliert? Schopenhauers Philosophie enthüllt die harte Wahrheit über die Angst der Gesellschaft vor tiefsinnigen Denkern. Erfahren Sie mehr über Intelligenz und Einsamkeit.





Sprecher Sigma Teutone





Quelle Original: https://www.youtube.com/watch?v=LCgCeoxToek





Es sind nicht meine Worte, sondern die des Original-Videoproduzenten auch wenn das Video hinten raus etwas schwächelt, ist es doch die Botschaft die zählt. Wie in allen Übersetzungen werde ich nicht jedem Wortlaut zustimmen. (...Erde um die Sonne dreht)





Audio ist nicht 1 zu 1 synchronisiert. Hören, statt sehen





Übersetzung und Videobearbeitung by





ILLUMINATI-NEWS TV (https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV)