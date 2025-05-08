© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Warum intelligente Menschen der Gesellschaft Angst machen | Schopenhauer
Warum fühlen sich intelligente Menschen oft isoliert? Schopenhauers Philosophie enthüllt die harte Wahrheit über die Angst der Gesellschaft vor tiefsinnigen Denkern. Erfahren Sie mehr über Intelligenz und Einsamkeit.
Sprecher Sigma Teutone
Quelle Original: https://www.youtube.com/watch?v=LCgCeoxToek
Es sind nicht meine Worte, sondern die des Original-Videoproduzenten auch wenn das Video hinten raus etwas schwächelt, ist es doch die Botschaft die zählt. Wie in allen Übersetzungen werde ich nicht jedem Wortlaut zustimmen. (...Erde um die Sonne dreht)
Audio ist nicht 1 zu 1 synchronisiert. Hören, statt sehen
Übersetzung und Videobearbeitung by
ILLUMINATI-NEWS TV (https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV)