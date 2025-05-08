BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Warum intelligente Menschen der Gesellschaft Angst machen | Schopenhauer
ILLUMINATI-NEWS TV
ILLUMINATI-NEWS TV
462 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
33 views • 4 months ago

Warum intelligente Menschen der Gesellschaft Angst machen | Schopenhauer


Warum fühlen sich intelligente Menschen oft isoliert? Schopenhauers Philosophie enthüllt die harte Wahrheit über die Angst der Gesellschaft vor tiefsinnigen Denkern. Erfahren Sie mehr über Intelligenz und Einsamkeit.


Sprecher Sigma Teutone


Quelle Original: https://www.youtube.com/watch?v=LCgCeoxToek


Es sind nicht meine Worte, sondern die des Original-Videoproduzenten auch wenn das Video hinten raus etwas schwächelt, ist es doch die Botschaft die zählt. Wie in allen Übersetzungen werde ich nicht jedem Wortlaut zustimmen. (...Erde um die Sonne dreht)


Audio ist nicht 1 zu 1 synchronisiert. Hören, statt sehen


Übersetzung und Videobearbeitung by


ILLUMINATI-NEWS TV (https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV)

Keywords
socialsystemintelligenz
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy