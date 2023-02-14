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BILL GATES VISITS 10 DOWNING STREET TO VISIT THE CRIME MINISTER - LOOKS LIKE THE WORLD THINKS BILLS A MURDERING BASTARD
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205 views • 02/14/2023

THE GREETING AWAITING BILL GATES FROM WE THE PEOPLE - THE SAME PEOPLE HE TRIED TO KILL USING GOF TOXINS OR BIO WEAPON CRISPER DNA GENETIC EDITING FILLING THEM WITH TOXIC GRAPHENE OXIDE PLUS 3 STRANDS OF HIV AIDS - NOT TO MENTION THE SELF ASSEMBLING NANO BOTS AND ROUTER GIVING YOU A MACK ADDRESS - NO INFORMED CONSENT WAS OR WOULD EVER BE GIVEN IF THE PEOPLE KNEW BEFORE THEY TOOK THIS CLOT SHOT! - EVENT 201 WILL COME BACK TO GET YOU MR GATES AND ALL YOUR CROCKED MURDERING FRIENDS AND QUACK DR,S AND BRAINLESS LOW IQ NURSES - ONE TIC TOCK NURSE HOSPITAL DANCE TO MUCH I WOULD SAY! - THEY BLEW IT AND NOW THE WHOLE WORLD KNOWS! - WERE COMING FOR YA! EVEN DESPITE ALL YOUR DISTRACTIONS FALSE FLAGS AND SCRIPTED FASAD - WERE COMING FOR YA!

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