Мацарот и порядок 12 колен Израиля. Cозвездия в Библии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 27 апреля 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч
Фрагменты
“Порядок расположения 12 колен вокруг Божьего Престола отражён в созвездиях/Мацарот в Книге Иова, главах 38-41. Мы рассмотрели 3D модель, изображающую Агнца на Сионе, которая помогает визуально представить Гору из 12 Колен, поющих новую песню перед Престолом и 4 Животными (см. https://drive.google.com/file/d/1VL9wGFT_9Fp43sYIt7lIEvwq4bkHqKPh/view?usp=sharing)
Дети Израиля собирались вокруг Скинии и Ковчега Завета в определённом порядке (тагма) и по 4 сторонам света, и эти указания даны во 2й главе Чисел.
Чис 2:1 И сказал Господь... 2 сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своём, при знаках семейств своих; пред скиниею собрания вокруг должны ставить стан свой.
Иуда – Восток – Лев
Ефрем – Запад – Бык
Рувим – Юг – Человек
Дан – Север – Орёл
У каждого из этих основных колен есть по 2 колена, которые становятся вместе с ним.
Когда мы накладываем схематическое изображение Горы Сион на схему с Храмом Иезекииля, то мы видим тот же самый порядок 4, 12 и 36. В центре находится Алтарь, окружённый с 4 сторон 3 Воротами и Храмом; 12 Апостолов сидят в Северных и Южных Внешних Воротах, и также есть 36 зданий во Внешнем Дворе. Имеется 30 Комнат, 4 Поварни и 3 Ворот, и, если не учитывать Восточные Ворота, то в сумме получается 36 элементов, что соответствует 36 деканам (созвездиям связанным с 12 знаками зодиака)
Созвездия имеют отношение к 12 Коленам и их расположению вокруг Престола. Когда Яхве является Иову, Он говорит образно о том, что происходит перед Престолом, и о порядке собрания 12 колен. Как в прошлом трубы трубили, чтобы собрать станы, также затрубит Труба Собрания при Втором Пришествии Христа. 1 Фес 4:16 “потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.”
h4216. mazzaroth מַזר
созвездия, знаки Зодиака
h4208. mazzaloth מַזל
созвездие, знак Зодика, планета
Про Мацарот см. также Протоколы
4 Животных – см. схему Колесница Херувимов – Знамение Сына Человеческого https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
видео Чтобы не дул ветер доколе
Чис 2:2 сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени (h1714) своём, при знаках (h226) семейств своих
3 С передней стороны к ВОСТОКУ ставят стан: знамя стана Иудина…
10 Знамя стана Рувимова к ЮГУ...
18 Знамя стана Ефремова по ополчениям их к ЗАПАДУ…
25 Знамя стана Данова к СЕВЕРУ...
знамёнах — h1714 דֶּגֶל
знамя, флаг, штандарт
Поварни из Иез 46:24 в 4 углах Храмового комплекса
Календарь Еноха на 2025 г
Календарь Еноха на 2025 г англ
Cайт Лиланда Джонса
