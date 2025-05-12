BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Мацарот и порядок 12 колен Израиля. Cозвездия в Библии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 27 апреля 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
4 views • 4 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1ZdUqbD7eEdZcNlsEPrtHiOz2utXYUAlH/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/133FQqtkmu8LHNcfJJeI3RU4WXRzL-WG5/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/13ngefo0dFP9w5wy9aBEaz72wiRNEdhfj/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1y9Db1ZaykdOgSRoiHeVvHyR5t12kvieO/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1YG1q80mNFAmKST1cq7Ad4bqG3XJ6ykVR/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты

“Порядок расположения 12 колен вокруг Божьего Престола отражён в созвездиях/Мацарот в Книге Иова, главах 38-41. Мы рассмотрели 3D модель, изображающую Агнца на Сионе, которая помогает визуально представить Гору из 12 Колен, поющих новую песню перед Престолом и 4 Животными (см. https://drive.google.com/file/d/1VL9wGFT_9Fp43sYIt7lIEvwq4bkHqKPh/view?usp=sharing)


Дети Израиля собирались вокруг Скинии и Ковчега Завета в определённом порядке (тагма) и по 4 сторонам света, и эти указания даны во 2й главе Чисел.

Чис 2:1 И сказал Господь... 2 сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своём, при знаках семейств своих; пред скиниею собрания вокруг должны ставить стан свой.


Иуда – Восток – Лев

Ефрем – Запад – Бык

Рувим – Юг – Человек

Дан – Север – Орёл


У каждого из этих основных колен есть по 2 колена, которые становятся вместе с ним.


Когда мы накладываем схематическое изображение Горы Сион на схему с Храмом Иезекииля, то мы видим тот же самый порядок 4, 12 и 36. В центре находится Алтарь, окружённый с 4 сторон 3 Воротами и Храмом; 12 Апостолов сидят в Северных и Южных Внешних Воротах, и также есть 36 зданий во Внешнем Дворе. Имеется 30 Комнат, 4 Поварни и 3 Ворот, и, если не учитывать Восточные Ворота, то в сумме получается 36 элементов, что соответствует 36 деканам (созвездиям связанным с 12 знаками зодиака)


Созвездия имеют отношение к 12 Коленам и их расположению вокруг Престола. Когда Яхве является Иову, Он говорит образно о том, что происходит перед Престолом, и о порядке собрания 12 колен. Как в прошлом трубы трубили, чтобы собрать станы, также затрубит Труба Собрания при Втором Пришествии Христа. 1 Фес 4:16 “потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.”


h4216. mazzaroth מַזר

созвездия, знаки Зодиака

‎https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4216/kjv/wlc/0-1/


h4208. mazzaloth מַזל

созвездие, знак Зодика, планета

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4208/kjv/wlc/0-1/

Про Мацарот см. также Протоколы

12 января 2025 https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view

20 апреля 2025 https://drive.google.com/file/d/1f-J-cJ2sGt7xyIDyefQhttIWPRod-qo0/view


4 Животных – см. схему Колесница Херувимов – Знамение Сына Человеческого https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E

видео Чтобы не дул ветер доколе


Чис 2:2 сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени (h1714) своём, при знаках (h226) семейств своих

3 С передней стороны к ВОСТОКУ ставят стан: знамя стана Иудина…

10 Знамя стана Рувимова к ЮГУ...

18 Знамя стана Ефремова по ополчениям их к ЗАПАДУ…

25 Знамя стана Данова к СЕВЕРУ...

https://bible.by/syn/4/2/#10

знамёнах — h1714 דֶּגֶל

знамя, флаг, штандарт

https://bible.by/strong-hebrew/1714/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1714/kjv/wlc/0-1/


Поварни из Иез 46:24 в 4 углах Храмового комплекса

см. в видео Лиланда https://youtu.be/wk8qRwsDaSw?t=1353


3д модель Храма Иезекииля https://vimeo.com/750333297


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

https://www.youtube.com/watch?v=fS_lTzBtCOY&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=41

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Keywords
144000revelation 14mazzarothneba luchliland djonsmount zionleeland jones in russianotkrovenievtoroe prishestvie iisusa hrista12 kolen izrailyakniga iova12 zodiac signs36 decanssozvezdiya v bibliimatzarotconstellations in jobconstellations in biblelamb on mount zion12 tribes of iraelishodchisla 2 glavaznaki 12 kolen
