MBAN-nano-THZ-VLC=IoBnT Bio To Digital Convergence In Telecommunications 6G For Healthcare-Cybersecurity Industry 4.0. ~ What Are You "Doctor" FRAUDS Not Understanding About Standards, Marketshare?
Nonvaxer420
Nonvaxer420
222 followers
0
69 views • 8 months ago

MBAN-nano-THZ-VLC=IoBnT Bio To Digital Convergence In Telecommunications 6G For Healthcare-Cybersecurity Industry 4.0. ~ What Are You "Doctor" FRAUDS Not Understanding About Standards, Marketshare In Your Own Industry?

.

Find the source links to this video in the comments here: https://odysee.com/@Psinergy:a/trim.682F8378-5CDA-4C7F-B609-DBF1860C9ADA:3

.

THE NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT’S 2025 BUDGET Product of the SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY COMMITTEE ON TECHNOLOGY of the NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL DECEMBER 2024 (Audio) https://rumble.com/v6ajv4v-380520031.html

.

THE NATIONAL

NANOTECHNOLOGY INITIATIVE

SUPPLEMENT TO THE

PRESIDENT’S 2025 BUDGET

Product of the

SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE,

ENGINEERING, AND TECHNOLOGY

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

of the

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL

DECEMBER 2024

(DOCUMENT) https://www.nano.gov/2025BudgetSupplement


Read their 2024 and 2025 budget https://www.nano.gov You'll learn alot about all the different things that have nanotechnology in them.


Water, food, air, medications, cosmetics ........

.

.

FDA: Cosmetics Nanotechnology

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-science-research/cosmetics-nanotechnology

.

.

Light-matter Interactions at Nanoscale Columbia Engineers Discover New “All-optical” Nanoscale Sensors of Force | Columbia Engineering https://rumble.com/v6aefhy-380266486.html


Nano.gov 20 year agenda to control matter at the nanoscale!

.

Scalable Localization-enabled In-body Terahertz Nanonetwork | ScaLeITN | Project | News & Multimedia | H2020 | CORDIS | European Commission https://cordis.europa.eu/project/id/893760/reporting

.

horizons 6g - Recherche Google https://www.google.com/search?q=horizons+6g&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWIII-aCITWORNygUldLVOlJFF0xlTw%3A1737152341189&ei=VdeKZ6eiC86Fw8cP46j8wAs&oq=horizons+6g&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgtob3Jpem9ucyA2ZzIHECMYJxjLBDIHECMYJxjLBDIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRifBTIFECEYnwVIphZQyQpYtBJwAXgBkAEAmAHXAaAB_gSqAQUwLjMuMbgBA8gBAPgBAZgCBKAChwTCAgoQABiwAxjWBBhHwgIEECMYJ8ICDhAuGIAEGMcBGMsBGK8BwgIOEC4YgAQY0QMYxwEYywHCAggQLhiABBjLAcICCBAAGIAEGMsBwgIGEAAYFhgemAMAiAYBkAYIkgcFMS4yLjGgB9Mn&sclient=mobile-gws-wiz-serp

.

policy horizons canada biodigital convergence - Recherche Google https://www.google.com/search?q=policy+horizons+canada+biodigital+convergence&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWIIkdjMcf-CxVos1SFas9I5e9rghSA%3A1737152352810&ei=YNeKZ7udMeuIptQPo9jekQU&oq=&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgAqAggDMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMhAQLhjHARgnGOoCGI4FGK8BMgcQIxgnGOoCSOgTUABYAHACeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQHIAQD4AQGYAgKgAiSoAg-YAxTxBbE6BwRCl-YWkgcBMqAHAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp

.

Standards guiding the bio-digital revolution https://www.iec.ch/blog/standards-guiding-bio-digital-revolution

.

nni 20 year horizon - Recherche Google https://www.google.com/search?q=nni+20+year+horizon&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWII-XdSfVYrO9BbtXiyuD0GEenSEqg%3A1737152889662&source=hp&ei=edmKZ62XI42Gw8cPvMrVAQ&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIBDIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAkjoPVAAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIcqAIPmAMc8QXumUZZYMUlsJIHATGgBwA&sclient=mobile-gws-wiz-hp

Keywords
trump20242030covid
