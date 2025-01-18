© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
MBAN-nano-THZ-VLC=IoBnT Bio To Digital Convergence In Telecommunications 6G For Healthcare-Cybersecurity Industry 4.0. ~ What Are You "Doctor" FRAUDS Not Understanding About Standards, Marketshare In Your Own Industry?
Find the source links to this video in the comments here: https://odysee.com/@Psinergy:a/trim.682F8378-5CDA-4C7F-B609-DBF1860C9ADA:3
THE NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT’S 2025 BUDGET Product of the SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY COMMITTEE ON TECHNOLOGY of the NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL DECEMBER 2024 (Audio) https://rumble.com/v6ajv4v-380520031.html
(DOCUMENT) https://www.nano.gov/2025BudgetSupplement
Read their 2024 and 2025 budget https://www.nano.gov You'll learn alot about all the different things that have nanotechnology in them.
Water, food, air, medications, cosmetics ........
FDA: Cosmetics Nanotechnology
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-science-research/cosmetics-nanotechnology
Light-matter Interactions at Nanoscale Columbia Engineers Discover New “All-optical” Nanoscale Sensors of Force | Columbia Engineering https://rumble.com/v6aefhy-380266486.html
Nano.gov 20 year agenda to control matter at the nanoscale!
Scalable Localization-enabled In-body Terahertz Nanonetwork | ScaLeITN | Project | News & Multimedia | H2020 | CORDIS | European Commission https://cordis.europa.eu/project/id/893760/reporting
Standards guiding the bio-digital revolution https://www.iec.ch/blog/standards-guiding-bio-digital-revolution
