BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

CONSPIRACY FACT OR FANTASY IN REALTY!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
122 views • 10/01/2023

THE BIBLICAL ASPECT OF THIS VIDEO I DON'T HAVE A PROBLEM WITH. HOWEVER, THE CONSPIRACY PART I DO! FORMER CIA HEAD WM COLBY SAID WE'LL HAVE DONE OUR JOB WHEN NO ONE BELIEVES ANYTHING DAH! THE OCCULT CIA CREATED THE WORD CIA IN ORDER TO DESTROY TRUTH. THIS IS THE MOST EVIL ENTITY IN THE HISTORY OF AMERICA. THE DEMONIC CIA WAS BEHIND THE JFK ASSASSINATION AND 9/11 AMONG OTHER FALSE FLAGS HERE IN AMERICA. THE SPEAKER OF THIS VIDEO MADE THOSE SUCH CONSPIRACIES SEEM QUESTIONABLE WHICH IS MISLEADING. THE SPEAKER ALSO FAILED TO REALIZE THE SATANIC CIA DID IN FACT USE OPERATION NORTHWOODS FOR 9/11. MY 2019BOOK ON THE JFK ASSASSINATION AND 9/11 WRITTEN BY TERRAL CROFT TOTALLY PROVE AMERICAS GOVERNMENT WAS BEHIND BOTH TRAGIC EVENTS WHICH MURDERED COUNTLESS HUMAN BEINGS. ISN'T IT TIME YOU STOP BELIEVING IN AMERICA TRAITOR GOVERNMENT CONTROLLED BY NONE OTHER THAN SATAN AND HIS EVIL DEMONS? WAKEUP!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy