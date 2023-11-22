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JFK CIA MEDICAL RECORDS COVERUP EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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40 views • 11/22/2023

THE SATANIC CIA GOVERNMENT  CONTROLS ALL OF AMERICA AND ITS LEADERS. UNFORTUNATELY MOST AMERICANS HAVE BEEN BRAINWASHED BY OUR FASCIST LEADERS. THE CIA STILL HAS OVER 300 JFK ASSASSINATION FILES IT REFUSES TO RELEASE TO THE PUBLIC. THIS MEANS THE CIA IS & ENEMY OF THE STATE AND NEEDS TO BE DESTROYED ALONG WITH ITS SISTER ENTITY THE DECEPTIVE FBI. THIS VIDEO CLEARLY PROVES THE AMERICAN GOVERNMENT IS ALSO & ENEMY OF THE STATE BECAUSE IT STILL CONCEALS COUNTLESS JFK MATERIALS. WAKEUP BECAUSE OUR ROGUE GOVERNMENT IS NOW COMING AFTER YOU AND I. PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...THE END IS AT HAND NOW FOR AMERICA...

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