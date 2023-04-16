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'PROOF JESUS WAS BORN ON 9-11
EARTH SHAKING NEWS
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196 views • 04/16/2023

AMAZING! I WAS ALSO BORN ON 9/11 AND I HAVE BEEN TRYING TO WAKEUP HUMANITY FOR 50+ YEARS. I BELIEVE SOME PEOPLE ARE DESTINED TO PROMOTE REAL TRUTH WHILE HERE ON THIS GOD FORSAKEN PLANET. SATAN CANNOT HIDE THE FACT THAT YESHUA/JESUS IS TULY THE SON OF THE REAL GOD. IT'S REALLY SAD IS MOST OF HUMANITY WILL DRAW THEIR LAST BREATH NEVER HAVING A PERSONAL RELATIONSHIP WITH YESHUA/JESUS. JUST AS  THE DARK SIDE WORSHIPS SATAN, WE HAVE A LIGHT SIDE THAT WORSHIPS EVERYTHING JUST AND TRUE IN THIS WORLD. TIME IS GROWING EVER SHORT FOR YOU TO BE SAVED AND LIVE IN ETERNITY WITH THE ONE TRUE SAVIOR. NOT LONG FROM NOW THERE WILL BE A CATCHING AWAY OF BELIEVER'S IN YESHUA. IF YOU'RE LEFT BEHIND IT TRUELY WILL BE HELL ON EARTH WHEN THE LAST PART OF THE TRIBULATION BEGINS. WHILE PEOPLE ARE INDULGING IN ENTERTAINMENT TO ESCAPE REALTY. BELIEVER'S LIKE MYSELF WILL BE IN HEVEN REJOICING AND NEVER KNOWING PAIN ANYMORE. GIVE YOU BODY, MIND AND SOUL TO YESHUA/JESUS NOW OR HELL ON EARTH IS YOUR FINAL DESTINATION. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE AND WAKEUP!   

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