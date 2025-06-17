BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Война Израиля и Ирана в 21-22 главах Исайи. Лиланд Джонс. Скачивайте ДОКУМЕНТ с переводом!
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
7 views • 3 months ago

Cкачивайте ДОКУМЕНТ с переводом к этому видео

pdf https://drive.google.com/file/d/16mlBlmdvw_H_G-3Y1blGqVTgx7moG9cm/view?usp=sharing

docx https://docs.google.com/document/d/13CgpuDaOCb740JHvATOBXwDUr1DJ7cJS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

doc https://docs.google.com/document/d/1lCH27jzwCrE9rvdNlGRJhpnBeA1t9ab_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/126jdskgF9BfVJfB2U062Pnr2xh6Z6Yxq/view?usp=sharing


Ориг. видео Лиланда на англ. от 13 июня 2025 г. C04-5-17 Israel vs Iran in Isa 21 and 22

https://vimeo.com/1093114824

https://old.bitchute.com/video/llVKOFBRECzP/

Заметки (англ.) dox https://docs.google.com/document/d/1BYA3597vy6EW7BlhxTf-hYVwCFKhyUUH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Лиланд выпустил это видео всвязи с эскалацией войенного конфликта между Израилем и Ираном и операцией “Восстающий / Восходящий лев”.

Б. Нетаньяху: Rising Lion https://youtu.be/uww4YjAMqcI?t=95

Операция “Восстающий лев” 13 июня 2025 г. https://tass.ru/info/24211415

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/06/13/1116900-vosstayuschii-lev

“Израиль осуществил самую крупную атаку на Иран за всю историю конфликта между двумя странами” https://www.dw.com/ru/izrailskaa-ataka-na-iran-priciny-posledstvia-reakcii/a-72900010

“В результате ударов Израиля по Ирану в пятницу, 13 июня, убиты не менее 20 высокопоставленных иранских командиров” https://www.dw.com/ru/reuters-udarami-izraila-ubity-kak-minimum-20-komandirov-irana/a-72900221

“Вовлечение в конфликт США” https://www.bbc.com/russian/articles/cly3ev4jpn4o


См. также:

Видео Лиланда (на русском)

по исполнившимся фазам Армагеддона (Война в Газе, Тир и Сидон, Дамаск…) в плейлисте https://youtu.be/0meFXAVg0pQ?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=196


-про 2 вида Армагеддона – глобальный и локальный

Два союза (альянса) в битве Гога и Магога https://www.youtube.com/watch?v=ZLDxmQm089w


Израиль и США. 10 Царей 2 дочери Вавилонской Блудницы в Протоколе от 5 мая 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj

Видео Лиланда видео Лиланда USA Israel, Two Sisters and 10 Kings C04-5-12

https://vimeo.com/1020598944

https://old.bitchute.com/video/llVKOFBRECzP/


- По 8-й главе Даниила см. в видео Лиланда (на русском)

Временная Шкала Даниила 2015 -2024 гг. (что уже исполнилось) https://youtu.be/bDre6ps626s?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=24

Временная Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и Овен https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=11

и в Протоколе от 4 августа 2024 г. Армагеддон 16 августа 2024 г. Временная Шкала Даниила https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61

https://www.youtube.com/watch?v=XfrobGvyOpw&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=45



Сайт Лиланда https://www.leelandjones.com/

(плейлисты про Армагеддон и Таинственный Вавилон/Блудницу см. в этом разделе https://www.leelandjones.com/c04-7-bowls)

+ заметки https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/286ecc91a1734256aaf3fa80e5b76998/MysteryBabylon.pdf


Каналы Лиланда

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы

https://t.me/luchneba

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://vk.ru/id662033992

https://ok.ru/kon.ogon

https://my.mail.ru/bk/arli/video

Keywords
bible prophecyneba luchleeland jonesvtoroe prishestvie iisusa hristavoyna izrailya8 glava daniilaisrael versus iranvosstayuwiy levrising lionisaiya 21-22 glavaisrail napadaet na iranoven i kozelblijniy vostokleelandjones in russian
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy