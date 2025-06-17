Война Израиля и Ирана в 21-22 главах Исайи. Лиланд Джонс. Скачивайте ДОКУМЕНТ с переводом!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Cкачивайте ДОКУМЕНТ с переводом к этому видео
pdf https://drive.google.com/file/d/16mlBlmdvw_H_G-3Y1blGqVTgx7moG9cm/view?usp=sharing
docx https://docs.google.com/document/d/13CgpuDaOCb740JHvATOBXwDUr1DJ7cJS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
doc https://docs.google.com/document/d/1lCH27jzwCrE9rvdNlGRJhpnBeA1t9ab_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/126jdskgF9BfVJfB2U062Pnr2xh6Z6Yxq/view?usp=sharing
Ориг. видео Лиланда на англ. от 13 июня 2025 г. C04-5-17 Israel vs Iran in Isa 21 and 22
https://old.bitchute.com/video/llVKOFBRECzP/
Заметки (англ.) dox https://docs.google.com/document/d/1BYA3597vy6EW7BlhxTf-hYVwCFKhyUUH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Лиланд выпустил это видео всвязи с эскалацией войенного конфликта между Израилем и Ираном и операцией “Восстающий / Восходящий лев”.
Б. Нетаньяху: Rising Lion https://youtu.be/uww4YjAMqcI?t=95
Операция “Восстающий лев” 13 июня 2025 г. https://tass.ru/info/24211415
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/06/13/1116900-vosstayuschii-lev
“Израиль осуществил самую крупную атаку на Иран за всю историю конфликта между двумя странами” https://www.dw.com/ru/izrailskaa-ataka-na-iran-priciny-posledstvia-reakcii/a-72900010
“В результате ударов Израиля по Ирану в пятницу, 13 июня, убиты не менее 20 высокопоставленных иранских командиров” https://www.dw.com/ru/reuters-udarami-izraila-ubity-kak-minimum-20-komandirov-irana/a-72900221
“Вовлечение в конфликт США” https://www.bbc.com/russian/articles/cly3ev4jpn4o
См. также:
Видео Лиланда (на русском)
по исполнившимся фазам Армагеддона (Война в Газе, Тир и Сидон, Дамаск…) в плейлисте https://youtu.be/0meFXAVg0pQ?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=196
-про 2 вида Армагеддона – глобальный и локальный
Два союза (альянса) в битве Гога и Магога https://www.youtube.com/watch?v=ZLDxmQm089w
Израиль и США. 10 Царей 2 дочери Вавилонской Блудницы в Протоколе от 5 мая 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj
Видео Лиланда видео Лиланда USA Israel, Two Sisters and 10 Kings C04-5-12
https://old.bitchute.com/video/llVKOFBRECzP/
- По 8-й главе Даниила см. в видео Лиланда (на русском)
Временная Шкала Даниила 2015 -2024 гг. (что уже исполнилось) https://youtu.be/bDre6ps626s?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=24
Временная Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и Овен https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=11
и в Протоколе от 4 августа 2024 г. Армагеддон 16 августа 2024 г. Временная Шкала Даниила https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61
https://www.youtube.com/watch?v=XfrobGvyOpw&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=45
Сайт Лиланда https://www.leelandjones.com/
(плейлисты про Армагеддон и Таинственный Вавилон/Блудницу см. в этом разделе https://www.leelandjones.com/c04-7-bowls)
+ заметки https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/286ecc91a1734256aaf3fa80e5b76998/MysteryBabylon.pdf
Каналы Лиланда
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы
https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278