†Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης, Η ασωτία στη ζωή μας [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη Γράφει ὁ †π. Νικόλαος Μανώλης Γνώριζα πώς ὅλοι μας εἴμαστε ἄσωτοι κι ἔχουμε τήν γιορτή μας τήν Κυριακή αὐτή, ἀλλά δέν ἀντἐχω τόν τρόπο τῶν ἁγίων πού μίλησαν γι αὐτή τήν ἡμέρα! Εἶναι ἀναπάντεχος! Ἐλπίζω νά τό καταλάβετε μέσω τῆς ὁμιλἰας μου καί νά μέ δικαιολογήσετε!. Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω τοῦ YouTube. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τἠν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, 24 Φεβρουαρίου 2019 στίς 10:30 πμ., στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο.