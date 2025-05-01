Pierre Poilievre's Leadership Questioned | Trump Respects Carney & Canada | Maverick News

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Maverick News Top Stories:
* Trump Calls Canadian Prime Minister A "Fine Gentleman"
* Pierre Poilievre's Leadership Questioned
* 50th Anniversary of The End of Vietnam War
Please support our journalism by donating to:
https://www.freedomreporters.com
Please support our journalism by donating at:
https://www.freedomreporters.com
#pierrepoilievre #markcarney #election #mistersunshine #fringe #conservative
Please support our journalism by donating to:
https://www.freedomreporters.com
Please support our journalism by donating to:
https://www.freedomreporters.com
Please support our journalism by donating at:
https://www.freedomreporters.com
#trump, #carney, #51st state
Please visit our website at:
Please support our journalism by donating at:
https://www.freedomreporters.com
Visit our website at:
Please subscribe to our channel and support our journalism by donating at:
https://www.freedomreporters.com
Visit our website at:
#poilievre, #news, #conservative, #carney,
#bernier, #ppc, #immigration,