BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

И. Стрелков об Украине, о Кадырове, о России, о Пригожине (2023)
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков
472 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
496 views • 08/31/2023

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rocgdecPOPc Проект "Сила одного", ведущая - Оксана Кравцова.

Фильм 1

В программе у проекта "Сила Одного" в гостях у Оксаны Кравцовой - Игорь Стрелков герой Новороссии и "Русской весны". 

00:00 Начало, кто такой герой?

03:00 Кто такой русский человек?

03:17 Мотивация на войне

05:11 О качествах генерала / генерал Шаманов о Рохлине

07:38 Настоящий генерал в 90-х годах

08:06 Бойцы Рамзана Кадырова / генерал Апти Алаудинов

10:50 Вес в политики России Рамзана Кадырова

12:12 Полномасштабный конфликт с западом на Украине / вхождения в конфликт Польши / Смута / отрывки из фильма «Тарас Бульба»

19:06 Россия без православия

19:11 Религиозная принадлежность полководцев и солдат / отрывок из фильма «Адмирал»

22:03 Лучший полководец России за всю историю / отрывок из фильма «Суворов»

23:47 Трагедия России или возрождение ее / Пригожин / Вагнер / Бесогон ТВ / Никита Михалков

26:10 О смуте и голоде / о мигрантах / Никита Михалков Бесогон ТВ о мигрантах во Франции

30:29 Национальная идея / как победить на Украине

33:17 Николай 2 / возрождение России / предсказание, что будет через 100 лет

39:31 Будет ли царь в России / отрывок из фильма «Адмирал»

45:09 Предательство / родственники чиновников за границей

46:48 Самый главный враг в России?

48:05 Национализм или патриотизм / отрывок из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

51:01 Несправедливость / как реагировать

51:26 За что стыдно

51:55 Чего не хватает в жизни

52:07 Возвращение из Боснии

52:37 Честь офицера

52:48 Твердая вера

53:25 Враги

53:41 Честь дороже денег / отрывок из фильма «Адмирал»

Keywords
russiaukrainestrelkov
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy