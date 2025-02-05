Synchroniczność i holograficzny wszechświat - Myślenie dozwolone - Michael Talbot - Część 1

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=6rgYz_BU2Ew

Model holograficzny pozwala nam konceptualizować zjawiska, które pozostawały na obrzeżach nauki - synchroniczności, doświadczenia psychiczne, UFO, poltergeisty, doświadczenia duchowe, stany wyższej świadomości. W pierwszej części tego dwuczęściowego programu Michael Talbot omawia holograficzny model funkcjonowania mózgu i model „implicite order” fizyki kwantowej. Proponuje on, aby te dwa połączone modele wyjaśniały wiele nierozwiązanych zagadek zarówno w funkcjonowaniu mózgu (takich jak pamięć i widzenie), jak i fizyce kwantowej (takich jak problem ukrytych zmiennych i kwantowych wzajemnych powiązań).





W drugiej części DVD Talbot omawia swoje własne niezwykłe doświadczenia ze zjawiskami poltergeist i UFO. Sugeruje, że model holograficzny zapewnia środki do zrozumienia tych doświadczeń bez wpadania w bliźniacze pułapki sceptycznego obalania lub okultystycznego romantyzmu.





Michael Talbot jest autorem książek Mysticism and the New Physics, Beyond the Quantum, Your Past Lives i The Holographic Universe. Jest także autorem czterech powieści. Ten program został nagrany około sześć miesięcy przed jego przedwczesną śmiercią w maju 1992 roku.

