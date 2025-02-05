Synchroniczność i holograficzny wszechświat - Myślenie dozwolone - Michael Talbot - Część 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Model holograficzny pozwala nam konceptualizować zjawiska, które pozostawały na obrzeżach nauki - synchroniczności, doświadczenia psychiczne, UFO, poltergeisty, doświadczenia duchowe, stany wyższej świadomości. W pierwszej części tego dwuczęściowego programu Michael Talbot omawia holograficzny model funkcjonowania mózgu i model „implicite order” fizyki kwantowej. Proponuje on, aby te dwa połączone modele wyjaśniały wiele nierozwiązanych zagadek zarówno w funkcjonowaniu mózgu (takich jak pamięć i widzenie), jak i fizyce kwantowej (takich jak problem ukrytych zmiennych i kwantowych wzajemnych powiązań).
W drugiej części DVD Talbot omawia swoje własne niezwykłe doświadczenia ze zjawiskami poltergeist i UFO. Sugeruje, że model holograficzny zapewnia środki do zrozumienia tych doświadczeń bez wpadania w bliźniacze pułapki sceptycznego obalania lub okultystycznego romantyzmu.
Michael Talbot jest autorem książek Mysticism and the New Physics, Beyond the Quantum, Your Past Lives i The Holographic Universe. Jest także autorem czterech powieści. Ten program został nagrany około sześć miesięcy przed jego przedwczesną śmiercią w maju 1992 roku.
