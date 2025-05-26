BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 23 - 7ª Temporada - Analisando o Arquivo Fotográfico de Joseph Skipper
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
3 months ago

Neste episódio de Cosmic Disclosure, Corey Goode e David Wilcock examinam imagens coletadas por Joseph Skipper de características anômalas em mundos distantes.

David Wilcock e Corey Goode examinam imagens coletadas por Joseph Skipper, que compilou um extenso arquivo de características anômalas de Marte, da Lua e do fundo do oceano da Terra. Desde que a NASA se aventurou aos confins do nosso sistema solar, suas sondas enviaram inúmeras imagens de mundos distantes. No entanto, essas fotos continham detalhes que as autoridades consideraram inadequados para o conhecimento público. Para os poucos que se debruçaram persistentemente sobre essas imagens, a descoberta de características anômalas, algumas das quais foram intencionalmente ocultadas, foi um achado intelectual.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
