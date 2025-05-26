REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 23 - 7ª Temporada - Analisando o Arquivo Fotográfico de Joseph Skipper

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Neste episódio de Cosmic Disclosure, Corey Goode e David Wilcock examinam imagens coletadas por Joseph Skipper de características anômalas em mundos distantes.
David Wilcock e Corey Goode examinam imagens coletadas por Joseph Skipper, que compilou um extenso arquivo de características anômalas de Marte, da Lua e do fundo do oceano da Terra. Desde que a NASA se aventurou aos confins do nosso sistema solar, suas sondas enviaram inúmeras imagens de mundos distantes. No entanto, essas fotos continham detalhes que as autoridades consideraram inadequados para o conhecimento público. Para os poucos que se debruçaram persistentemente sobre essas imagens, a descoberta de características anômalas, algumas das quais foram intencionalmente ocultadas, foi um achado intelectual.