СВОБОДА СЛОВА

30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища нуZбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.

11:22 / 24:54 Здравия Елена Борисовна! Всегда рад вас видеть! Всегда стремился распространять ваши материалы, с 2014-го 15-го годов наверное.

Да. Не только списки убитых россиян в Украине, но и вот такие списки журналистов открывают глаза и не только россиянам нужно их показывать, но и в таких странах как Австрия. Зомбификация она такая. Не только на россиян действует, но и на австрийцев. Австрия тоже судя по всему сошла сума. Я тут пребываю уже пятый год и я ни кода бы раньше не поверил в такое....

Оригинал видео: Россия сошла с ума 18+: https://www.youtube.com/watch?v=EV0iWFIzW-E

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