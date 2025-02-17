⚔️ illuminati — La Conspiración Del Anticristo♟️

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Blog: https://rumble.com/v6lmjus--illuminati-la-conspiracin-del-anticristo.html
Un documental y una investigación de Benjamín Hernández. En un futuro próximo la humanidad vivirá bajo un gobierno mundial. Descubre la conspiración del nuevo orden mundial.
En este material se busca contar parte de la historia y los orígenes de la Masonería y los Illuminati, además se muestra la infiltración y ramificación de esta secta por las diferentes instituciones, como así también quiénes fueron y son sus orquestadores y cuál es la finalidad de la oscura agenda que poseen y los siniestros planes para llevarla a cabo.
