Cisco Micro Ban 802.15.4 ~ You are not decentralized in the way you think …

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network function virtualization
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cisco digital network architecture
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IEEE 802.15.8: Infrastructureless Peer-Aware Communications with Fully Distributed Coordination
https://www.semanticscholar.org/paper/IEEE-802.15.8%3A-Infrastructureless-Peer-Aware-with-Dao-Na/8fce482b1983d5641daddbfa38641e2213974e71
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802.15 working group https://www.google.com/search?sca_esv=b75f4ff88eb728cd&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=802.15+working+group&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3J10vbOm19N9yA9BdXcWdphARUWbFsCZLv727c_B2s3Pa7WzAcKzq5L738iJ36DCn25_q7pg1PW08hevxc_HKCG5zf9h3875r_Ibb_1ppBUt1SW9X9c6mleDfQTmpoiSVlgcXtRWcUcnFn4NKvGqnsUP0JiHkWw4qcuOlTZVJsEieH6tY4g&sa=X&ved=2ahUKEwjXsaej_KqKAxWqAHkGHcpEBwUQtKgLegQIGBAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=9DcO4EWGSO32vM&vssid=mosaic&sbfbu=1&pi=802.15%20working%20group
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Integrated sensing, lighting and communication based on visible light communication: A review
https://www.google.com/search?sca_esv=b75f4ff88eb728cd&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=visible+light+communication+in+a+smart+city&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3J7pRxUp2pI1mXV9fBsfh39Jw_Y7pXPv6W9UjIXzt09-YEIs5ATTcnTjDJVNBp4RbjTEFh21sDWxI1koIbu_QRMWWTPFvBqw1iZBQaypTQULvt8JQgLgVNrHiZSphl-iQSvHH1UUniGOgvMl5bjW0AWMCfpn9tgm7igMZUE6rNBpGuR9s2w&sa=X&ved=2ahUKEwj75ojz-6qKAxUGhYkEHQ8rCh8QtKgLegQIFBAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=oIV8v2T1ezbC-M&vssid=mosaic