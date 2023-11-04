WARNING! MUSLIM TERRORISTS ARE HERE TO MURDER YOU!

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ARE YOU AWAKE YET? THE MUSLIM ENEMY IS NOW IN AMERICA AND THEY WILL BE ARMED TO RAPE, ROB AND MURDER YOU AND YOUR FAMILY. I'VE BEEN WARNING ABOUT OUR TRAITOR GOVERNMENT FOR OVER 50+ YEARS YEAR. FEW HAVE LISTENED TO MY URGENT PLEASE BUT THEY WILL NOW LISTEN IN SHORT ORDER. I BELIEVE WHEN THE SATANIC ELITE GIVE THE ORDER (MIGHT BE THIS WEEKEND) THE STOCK MARKET WILL CRASH AND THE EVIL BASTARDS WILL BE COMING AFTER ALL OF US. IF YOU HAVEN'T PREPARED YOU'RE A DRAD MAN OR WOMAN WALKING! THE CLOCK IS TICKING...WAKEUP!