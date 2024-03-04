Мой дрон GEORGERIGHT и еще 3 бьют русню в ее норе

Это была атака четырьмя FPV одним за другим, мой нанес первый удар (см. видео), после которого руснявый пулеметчик еще дергался. Помучиться он успел изрядно - голову ему оторвало только четвертым ударом ;) Немного досадно, конечно, что не мой дрон его убил, но, с другой стороны, я же всем им желаю не просто сдохнуть, а сдохнуть в мучениях - и именно так в итоге и получилось :) Кстати, это было не абы какое мясо, не знающее, с какого конца за автомат берутся, а пулеметчик - ценная и важная цель. Для снайперов, например, вражеские пулеметчики - один из главных приоритетов. Плюс, согласно радиоперехвату, еще 2 300-х в той же норе. Надеюсь, если и не сдохнут, то останутся инвалидами.

Вот первоисточник в телеграме https://t.me/skarlatop/3107, а вот мой монтаж с добавленной песней на мои стихи.

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