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'EVIL HENRY KISSINGER IS DEAD DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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161 views • 11/30/2023

EVIL HENRY KISSINGER DIED SEVERAL HOURS AGO. THIS EVIL BASTARD WAS A WATER BOY FOR THE INSANE HUMANS WHO CONTROL AMERICA AND THE WORLD. HENRY WAS THE SATANIC ELITES MOUTH PICE  AND HE'S CONTROLLED MORE THAN ONE PRESIDENT. LYING TRUMP SAID HENRY WAS HIS FRIEND BUT WE KNOW THAT THIS WAS YET ANOTHER LIE COMING OUT OF DONALD  MOUTH. HENRY LOVED GOING TO OCCULT BOHEMIAN GROVE AND DOING WHAT FAGS DO. HE AND FAG MERV GRIFFITH ARE ON THE COVER OF MY VIDEO AND HENRY IS DRESSED LIKE A FAG AT THE GROVE. NOW THIS SLOBBERING IDIOT IS IN HELL WHERE HE BELONGS. HENRY WAS A ZIONIST AND AN EVIL JEW AND HE AND THE SATANIC ELITE HAVE SCREWED HUMANS ON THIS PLANET. I RESENT ZIONISTS BECAUSE THEY'RE THE ONE'S USHERING IN SATANS ONE WORLD ORDER. THE COMMON GOD FEARING JEWS ARE THE ONES I APPRECIATE AND ESPECIALLY THE MESSIANIC JEWS. YOU BETTER WAKEUP! HELL ON EARTH HAS ARRIVED AND AMERICA IS NOW ROUTING AT ITA CORE...

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