Κλάους ΣΒΑΜΠ (με τη συμμετοχή του Μπιλ Γκέιτς) - Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος

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📍Το νέο hit song "Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος" της Νέας Τάξης Πραγμάτων με πρωταγωνιστή τον Κλάους Σβαμπ και συνοδεία στα φωνητικά από Μπιλ Γκέιτς, παραγωγής “Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ”.
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