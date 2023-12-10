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TBN FALSE PROPHETS PAUL & JAN CROUCH EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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55 views • 12/10/2023

PAUL CROUCH HAD A HOMOSEXUAL RELATIONSHIP AND JAN WAS HAVING & AFFAIR WITH THE JESUS OF THE HOLLYLAND EXPERIENCE THEY ACQUIRED SEVERAL YEARS AGO. TBN WORSHIPS SATAN BY PAUL CROUCH FLASHING SATANS DEVIL SIGN. THESE WOLVES IN SHEEPS CLOTHING FLEECED MILLIONS OF PEOPLE DURING THEIR LIFETIME. IT DOESN'T SAY MUCH FOR JANS SON BIRTHED BY SOMEONE OTHER THAN PAUL CROUCH. THESE HYPOCRITES ARE IN THE PIT NOW FOR THEIR EVIL DEEDS. AS I'VE SAID BEFORE, MEGA MINISTRIES AREN'T TO BE TRUSTED. ESPECIALLY WHEN THEIR LEADERS FLASH SATANS OCCULT DEVIL SIGN. DECEASED ANTON LAVEY SAID BEFORE HE DIED, NO! NO! NO!, IT'S NOT SUPPOSED TO BE LIKE THIS WHEN HE DREW HIS LAST BREATH ON PLANET EARTH. HE WAS THE FOUNDER OF THE CHURCH OF SATAN AND EXPLAINED FLASHING THE DEVIL SIGN PLACES A HEX ON THE PERSON IN THE LINE OF FIRE. WHY IN THE HELL WOULD ANY MEGA PREACHER LIKE JOHN HAGEE FLASH A DOUBLE DEVIL SIGN IN HIS VIDEOS OR THE JIMMY SWAGGART (SBN) CLAN. THESE FOOLS THESE ARE GOING IN THE PIT IF THEY DON'T REPENT! WAKEUP! WE'RE IN THE TRIBULATION NOW AND HELL ON EARTH IS COMING...

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