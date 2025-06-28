GEOINGENIERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO ARTIFICIAL

En el siguiente análisis se hace una descripción detallada de los diferentes instrumentos de manipulación del clima. El video conecta varios temas interdisciplinarios que relacionan la ingeniería climática y la agenda de decarbonización. Inicia aclarando las implicaciones de la agenda Absolute Zero en UK, comenta las implicaciones del National Security Study Memorandum 200 de Henrry Kissinger y su conexión con Planned Parenthood, Senomyx y la agenda pro-aborto.

Posteriormente se explica la narrativa de “terrorismo climático” de la NGO Climate Central, en la cual refuerza el modelo del cambio climático falso con la potencial desaparición de la mitad de Florida-USA en un escenario de incremento de 4º C de temperatura terrestre por calentamiento global. También se explica la narrativa falsa de Al Gore y los ataques de rio atmosférico en Dubái 2024 por oponerse formalmente a la agenda Net Zero.

Paralelamente se explica el contexto del Grand Solar Minimun del ciclo solar 2020-2031, el evento Carrington y la mini era de hielo para la década de 2030. En el punto más alto del mini ciclo solar 25 se intensifica artificialmente el clima para justificar la aparición de una tormenta solar geomagnética provocada que pueda desestabilizar la Internet o la electricidad a escala nacional, regional o global.

Igualmente se explica el contexto de las instalaciones del HAARP y su conexión con el SuperDARN, analizando en un mapa real los sitios específicos de las antenas ionosféricas de Kapuskasin, Saskatoon, Oketo, Tasmania, Ivercargill, el SURA Ruso y el EISCAT en Tömse. Se explica parcialmente el fraude de la NASA y el impacto de una detonación de un EMP-Nuclear entre 30 y 300 millas sobre el suelo.

También se analiza el impacto de los chemtrails el control del clima y en las enfermedades respiratorias a escala global y se conecta esto con los “incendios forestales” producidos en Palisades-California 2025 y Maui-Hawai 2024. Se explica la agenda de reconstrucción Smart LA 2028, anclada al modelo de Catastrophy Finance e insider investment.

Posteriormente se explica el jackeo de los Smart Metters como causantes de los incendios de viviendas, y la diferencia estructural entre un incendio forestal natural que alcanza un máximo de 500º C contra el derretimiento de los rines de aleación de aluminio 6063 de vehículos hallados en los sitios de los “incendios forestales”, los cuales requieren más de 6000º C, dando una amplia evidencia de que son incendios producidos por DEW y HPM y no corresponden a incendios naturales.

Finalmente se explica la exacerbación global del clima extremo post Pandemia y la posibilidad de ataques climáticos futuros para la ciudad de Santiago de Cali.