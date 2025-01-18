© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE NATIONAL
NANOTECHNOLOGY INITIATIVE
SUPPLEMENT TO THE
PRESIDENT’S 2025 BUDGET
Product of the
SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE,
ENGINEERING, AND TECHNOLOGY
COMMITTEE ON TECHNOLOGY
of the
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL
DECEMBER 2024
https://www.nano.gov/2025BudgetSupplement
Read their 2024 and 2025 budget nano.gov You'll learn alot about all the different things that have nanotechnology in them.
Water, food, air, medications, cosmetics ........
FDA: Cosmetics Nanotechnology
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-science-research/cosmetics-nanotechnology
Light-matter Interactions at Nanoscale Columbia Engineers Discover New “All-optical” Nanoscale Sensors of Force | Columbia Engineering https://rumble.com/v6aefhy-380266486.html
Nano.gov 20 year agenda to control matter at the nanoscale!
Scalable Localization-enabled In-body Terahertz Nanonetwork | ScaLeITN | Project | News & Multimedia | H2020 | CORDIS | European Commission https://cordis.europa.eu/project/id/893760/reporting
Standards guiding the bio-digital revolution https://www.iec.ch/blog/standards-guiding-bio-digital-revolution
Building the Internet of Bio-Nano Things - Medical Design Briefs https://www.medicaldesignbriefs.com/component/content/article/49893-building-the-internet-of-bio-nano-things
