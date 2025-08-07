Episode 103: Mensch & Tier

Prinzipien sind die ersten Dinge: das, was zuallererst bedacht sein muss, bevor man handelt. In dieser Episode geht es um unser generelles Verhalten gegenüber Tieren und die mit unserer Ernährung verbundenen universellen Prinzipien. Welches Verhalten ist gegenüber Tieren objektiv richtig? Welche Nahrung darf ich zu mir nehmen, und warum?

Schau Dir den Film ‚Earthlings‘ vollständig an und beantworte bitte folgende Fragen:

1. Welche Szene ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?

2. Was hast du dabei empfunden?

3. Versetz dich in die Lage des Tiers. Welche Rechtfertigung würdest du in seiner Lage für deine Misshandlung akzeptieren?

In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

