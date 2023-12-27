ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ https://ugetube.com/watch/VOWURl6xZYIIM9l , https://rumble.com/v43pnlk-2cor-6-14-what-communion-hath-light-with-darkness-walling-off.html .
ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΤΕΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ). ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ «ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ Ή ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ... ΓΙΑΤΙ "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ;.. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14: "τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;"="Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;"
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·»
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ... ΟΠΩΣ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΑΝΙΕΡΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΙ: 11 «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων».
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΝΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ... ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΤΑΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ... ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/VOWURl6xZYIIM9l , https://rumble.com/v43pnlk-2cor-6-14-what-communion-hath-light-with-darkness-walling-off.html .
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