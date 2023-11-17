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V-4 JFK DEAD WITNESSES EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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60 views • 11/17/2023

THIS SHOCKING VIDEO IS THE LAST OF THE DEAD WITNESSES AS OF A FEW YEARS AGO. OF COURSE MANY OTHERS FOR FEAR OF BEING MURDERED HAVE NEVER COME FORWARD FOR GOOD REASON. IF YOU'VE WATCHED THE OTHER THREE THEN YOU KNOW THE CORRUPT MAFIA AND OUR SATANIC GOVERNMENT HASE MURDERED 1,000S OF HUMAN BEINGS SINCE THEIR CREATION. IT ALSO PROVES THE SO CALLED LEADERS OF AMERICA ARE EVIL AS HELL AND WORSHIP SATAN WHO DEMANDS A BLOOD SACRIFICE OF ALL HUMANITY. YOU BETTER PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE EVIL BASTARDS ARE COMING AFTER ALL OF US NOW...WAKEUP!

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