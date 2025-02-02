Εμμανουήλ #παλαιοχριστιανός τι είναι Ρωμιός και γιατί μας κυνηγάνε - What is a Byzantine person? (English subtitles)

Music by Farya Faraji and Dimitris Athanasopoulos

Belisarius (565)was a military commander of the Byzantine Empire under the emperor Justinian I.





Μόλις είπαμε την έννοια Ρωμιός, ωραία δηλώνουμε Ρωμέικη αυτοδιάθεση, ξαφνικά λες και έπεσε ένα περίεργο σύρμα. Μπορεί να είναι σύμπτωση, μπορεί να είναι σύμπτωσή για κάποιους. Για κάποιους μπορεί να είναι σύμπτωση. Αν και δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύω στις συμπτώσεις. Οπότε, εμάς τουλάχιστον, μας αποδεικνύει αυτό που ξέραμε ήδη και το ξέρουμε και από το 1821, την ελληνική επανάσταση, ότι δεν θέλουνε να ακούσουν τίποτα για Ρωμιό και Ρωμανία. Γιατί δεν συμφέρει. Συμφέρει όμως εμάς. Συμφέρει εμάς γιατί είμαστε Ρωμιοί. Και έχουμε μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και δύναμη. Και μπορούμε να φύγουμε λίγο από την λογική της ψωροκώσταινας, της μιζέριας, του ραγιαδισμού. Συμφέρει εμάς και πρέπει να το δούμε και να το σκεφτούμε ώριμα. Σκεφτείτε το.

Excerpt from the speech of the video:

As soon as we mentioned the concept of Byzantine, we are nicely declaring Byzantine self-determination, suddenly it's as if a strange wire has fallen. It may be a coincidence, it may be a coincidence for some. For some it may be a coincidence. Although I am not a person who believes in coincidences. So, for us at least, it proves what we already knew and have known since 1821, the Greek revolution, that they don't want to hear anything about Byzantine and Byzantium. Because it doesn't benefit them. But it is in our interest. It benefits us because we are Byzantine people. And we have an enormous cultural heritage and power. And we can get away a bit from the logic of bad mood, misery, and ragiadism. It benefits us and we need to see it and think about it maturely. Think about it.