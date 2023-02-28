© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«Η ψευδοπροφήτης Καλλιόπη Σουφλή» λέει: «Μακάριοι οι πτωχοί τω
πνεύματι…αν και δεν θα κερδίσουν την βασιλεία των ουρανών, λόγω ηλιθιότητας https://ugetube.com/watch/72PU2dXTcWkRyCR » https://attikanea.info/τσιτάτα-περί-εκλογών-50-χρόνια-ίδια-κολό/#comment-104702
, 27 Φεβρουαρίου, 2023 στις 11:19 π.μ.
Η Απάντηση που δεν είχε το θάρρος να δημοσιεύσει (ως σχόλιο) στην ιστοσελίδα της: «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 5, 3)». Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα στο Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 5, στίχος: 3 «Μακάριοι καὶ πανευτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ταπεινῶς συναισθάνονται τὴν πνευματικὴν πτωχείαν των καὶ τὴν ἐξάρτησιν ὁλοκλήρου τοῦ ἐαυτοῦ των ἀπὸ τὸν Θεόν, διότι εἶναι ἰδική των ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα στο Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 5, στίχος: 3 «Μακάριοι καὶ τρισευτιχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ συναισθάνονται τὴν πνευματικὴν πτωχείαν των (καὶ ἐξαρτοῦν τὸν ἑαυτόν τους μὲ ταπείνωσιν καὶ πίστιν ἀπὸ τὸν Θεόν), διότι ἰδική των εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Δευτερογενής Πηγή: http://bibles.gr/mathaion05.html …
Γιατί δεν πρέπει να διαστρεβλώνουμε
και να παρερμηνεύουμε την Αγία Γραφή βλασφημώντας αμετανόητοι το Άγιο Πνεύμα
του Θεού όπως οι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές σιωνιστές https://rumble.com/vhp893-29730567.html
,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX πρόδρομοι του αντιχρίστου για να μην χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση θέλοντας να παρασύρουμε και άλλες αθάνατες ψυχές…
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕΙ ΤΟ 1821.
ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΗΣ «Καλλιόπη Σουφλή: Ο Θεός μπορεί να είναι άχρονος… μήπως όμως είναι και άσπλαχνος; Γιατί αφήνει την ανθρωπότητα να υποφέρει ή να διαφθείρεται από αυτά τα τέρατα; https://attikanea.info/το-τρέιλερ-του-ντοκιμαντέρ-πεθανε-ξαφ/#comment-94112 » (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v1tyv28-satanist-kalliopi-soufli-attikanea.info.html , https://www.brighteon.com/0bd8a907-e408-4710-8710-8ef25b0856e2 , https://ugetube.com/watch/JmxZ7KY6cDG2uUo .
ΑΘΕΗ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ «Καλλιόπη Σουφλή: θα περιμένουμε από τον … Θεό που παίζει τάβλι, να μας σώσει»! (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v1j51yf-antichrist-kalliopi-soufli-attikanea.info.html , https://www.brighteon.com/e32aef25-4501-4b34-8061-f78116a8eac0 , https://ugetube.com/watch/7yF5qu4YNKwxxQR .
Η ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΝΤΡΟΜΠΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΗ ‟ΑΓΙΑ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/vycfon-antichrist-propaganda-from-attikanea.info.html , https://www.brighteon.com/ecd94f8c-048c-4b82-9bcf-6fedc5429bc9 , https://ugetube.com/watch/EA3BOjO1dRTN5yo .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ
ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ".
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...