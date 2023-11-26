ТЦК та рішення Зінківського суду

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00:00:15 – Вітання, зачитування рішення Зінківського суду
00:36:00 – ТЦК не має повноважень.
00:44:20 – про передачу персональних даних
00:48:20 – положення про ТЦК т СП
00:50:20 – про юридичну нікчемність міноборони та інших органів
01:20:00 – «найманці» поза законом
01:40:30 – витяг з рішення Зінківського суду щодо позову ТЦК
01:47:00 –
які документи допоможуть у спілкуванні з ТЦК
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