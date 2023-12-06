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'THIS HAPPENS WHEN ONE GETS THE DEATH JAB!
EARTH SHAKING NEWS
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523 views • 12/06/2023

STUPID AMERICANS ARE STILL GETTING THE DEATH VAX JAB. ALMIGHTY GOD WILL NOT EXCUSE THIS BECAUSE STUPID AMERICANS DIDN'T DO THE RESEARCH AND DISCOVER THIS DEADLY VACCINE WAS NEVER TESTED SO IT WOULD BE SAFE. AMERICANS ARE IDIOTS AND DESERVE TO BE THROWN INTO THE PIT WHEN THEY DRAW THEIR LAST BREATH ON THIS WICKED PLANET. IF YOU TOOK THE JAB AND GET THE REAL VACCINE IT'S ONLY A MATTER OF TIME BEFORE YOU DROP DEAD. YOU BETTER DROP TO YOUR KNEES NOW AND ASK ALMIGHTY TO FORGIVE YOU FOR GOING ALONG TO GET ALONG! AMERICA IS NOW A DEAD MAN WALKING...WAKEUP!

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