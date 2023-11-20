Окружение Иерусалима (Лк 21:20) и великий плач (Зах 12:10-11, Откр 1:7) при втором пришествии Христа. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 12 ноября 2023 г.

Cкачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/8803



Cкачать ДОКУМЕНТ (оригинал на английском также в документе):

pdf https://cloud.mail.ru/public/8Nsq/4hpFyYUpB

doc https://cloud.mail.ru/public/ynan/mxGU9PxyB

odt https://cloud.mail.ru/public/rxcR/x1v6tKjLU

https://t.me/luchneba/8792



Свидетельство (на английском) о том, как недавно группе военных являлся человек, который предупредил их об опасности, и по описанию, у него было иное тело; его предупреждение спасло их жизни

https://www.youtube.com/watch?v=9vRcgHXZepI





Фрагменты текста:

“арабо-исламский саммит в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Все были согласны осудить Израиль! Лк 21:20 Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его…Иерусалим оказывался в окружении либо тогда, когда Храм был разрушен; либо когда находился праведный царь, который молился и смирял себя перед Яхве и искал Его лица (как Иосафат в 20-й главе 2 Паралипоменон). Именно тогда Всевышний освобождал и являл Себя с великой победой! Мы видим Иерусалим окружённым в 12-й главе Захарии, где также говорится и о тех событиях, которые происходят сейчас; и это приводит к осаде Иерусалима.

Зах 12:2 вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. 3 И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжёлым камнем для всех племён; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли…

Зах 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Откр 1:7 Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают (g2875) пред Ним все племена земные...

Зах 12:11 В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. Зах 12:11 “В тот день” – это день Его явления! Над нечестивыми произойдут суды , но также произойдёт избавление для еврейского народа. Мы должны молиться об их обращении [ко Христу]! “... и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его” – это говорит о том, что евреи воочию увидят Христа, когда Он явится на облаках. Исходя из пророчества, мы ожидаем, что в ближайшем будущем произойдут шокирующие события. Но у нас есть возможность участвовать в войске Господа Саваофа – Господа Воинств (Lord of Host’s Army) и сражаться. А как именно? Бодрствуя и стоя вместе с Всевышним! Он даст нам Свои поручения.

Уже есть сообщения о том, что Божьи святые вовлечены в конфликт:

https://www.youtube.com/watch?v=9vRcgHXZepI”

Все события, которые мы наблюдаем сейчас, включая войну в Газе, описанную в 9-й главе Захарии, приводят к окружению Иерусалима, о котором говорится в 12-й главе Захарии. В прошлом, когда Иерусалим был окружён, там был остаток. Праведники взывают к Всевышнему, и Он дарует им великую победу. Мы видели это в нашем недавнем исследовании 20-й главы 2 Паралипоменон – в истории царя Иосафата. Христос явит Себя в Иерусалиме тем, “которые пронзили Его”, и будет великий плач, какой был о царе Иосии на равнине Мегиддо (2 Пар 35:22) (Aрмагеддон), как был плач о первенцах [вифлеемских младенцах] во время Ирода (при первом пришествии Христа). Вот насколько скоро Его второе пришествие!”





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