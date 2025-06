Catherine Austin Fitts | The dangers with central bank digital currency / Gevaren van de CBDC

Wij zijn klaar voor de volgende fase. Help ons mee en doneer 👇



Catherine Austin Fitts was staatssecretaris van huisvesting onder de regering Bush. Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als investment banker op Wall Street. Hierdoor heeft ze unieke kennis en ervaring, zowel in de top van de politiek als in de financiële wereld.

Pieter Stuurman spreekt haar over de Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) die banken en overheden voornemens zijn in te voeren. Wat zijn CBDC’s precies, en wat zijn de gevaren ervan? Waarom moeten we ertegen in verweer komen, en hoe kunnen we dat doen? En wat gebeurt er met onze samenleving, onze vrijheden en ons welzijn als we dat nalaten?

Catherine geeft financiële analyses en adviezen op haar website www.solari.com

