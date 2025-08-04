🌞Shorts Fredrikstad Quer Ser a Melhor Cidade de Verão! Mas Sarpsborg Discorda... 👀🔥

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
✅ DESCRIÇÃO:
Fredrikstad está confiante na corrida pelo título de melhor cidade de verão da Noruega — e não está sozinha! O artista Stian "Staysman" Thorbjørnsen deu nota máxima para a cidade, mas Sarpsborg levantou críticas sobre o entusiasmo exagerado.
No fim das contas, o que importa mesmo é o apoio dos moradores — e isso Fredrikstad tem de sobra! 🇳🇴✨
📢 Queremos continuar trazendo notícias relevantes para você! Mas precisamos da sua ajuda.
Segue a gente e fortaleça o canal! 🙌
📰 Toque em se inscrever no canal ou “+ Seguir” aqui no perfil, na bolinha com o logotipo do Work News, e fique por dentro de tudo! 🚀
🔗 Link: https://www.youtube.com/@WorkNews_Channel
📎 Fonte: VG – Clique aqui