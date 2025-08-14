BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
REVELAÇÕES CÓSMICAS - T28-E01 - RELATÓRIO ESPECIAL: Dentro da Esfera de Buga
Oculto Revelado - A Verdade
4 views • 1 month ago

EPISÓDIO INÉDITO NO CANAL

Uma esfera metálica sem costura caiu do céu sobre a Colômbia... sem costuras, sem assinatura de calor, sem explicação. É essa tecnologia antiga? Uma sonda ET para vigilância? Ou feito pelo homem?

Recuperada por civis antes que qualquer governo pudesse intervir, a “Esfera de Buga” desafia as leis da física: voa sem propulsão convencional, interrompe a eletrônica e contém fibra óptica sem fiação. Os engenheiros afirmam que está emitindo e recebendo sinais codificados. E uma vez que foi encontrado, as ameaças começaram...

Na conferência de imprensa do Buga Sphere, o anfitrião convidado Josh Golembeske assume o comando de um momento histórico - juntando-se ao Dr. Steven Greer, o congressista Eric Burlison, Jaime Maussán e engenheiros de classe mundial enquanto correm para decodificar sua estrutura e construir um sistema para se comunicar com a inteligência que o construiu.

Pela primeira vez, não são os guardiões que seguram o dispositivo... Somos nós. Isto é divulgação pública.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
