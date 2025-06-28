ATAQUES CON ARMAS ELECTROMAGNÉTICAS DESDE LOS 60'S

Original de archive.org de un anónimo.

Este video nos muestra todas las armas DEW (Armas de Energía Dirigida) que ha sido experimentadas y accionadas contra los seres humanos desde los 1960's y desde antes. Estas armas serán y están siendo utilizadas contra la población para controlar toda, todos los aspectos de su vida. Y es lo que viene más fuerte en el futuro y para eso es el digital ID que la mayoría parece estar ciego sobre el tema, pero lo vienen anunciando desde 2018 y más desde 2020. Con nuestro ADN y el digital ID nos controlarán al 100%. Claro, el que se deje, el que acepte sacar su Digital ID.





