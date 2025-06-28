ATAQUES CON ARMAS ELECTROMAGNÉTICAS DESDE LOS 60'S

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Original de archive.org de un anónimo.
Este video nos muestra todas las armas DEW (Armas de Energía Dirigida) que ha sido experimentadas y accionadas contra los seres humanos desde los 1960's y desde antes. Estas armas serán y están siendo utilizadas contra la población para controlar toda, todos los aspectos de su vida. Y es lo que viene más fuerte en el futuro y para eso es el digital ID que la mayoría parece estar ciego sobre el tema, pero lo vienen anunciando desde 2018 y más desde 2020. Con nuestro ADN y el digital ID nos controlarán al 100%. Claro, el que se deje, el que acepte sacar su Digital ID.
SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF
GRACIAS!!!