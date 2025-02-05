BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Plaudern aus der Schule 2): Was ist Gottes Wille?
d-outremer
d-outremer
10 followers
Follow
15 views • 7 months ago

Gottes Willen im Einzelnen zu kennen oder gar voraussehen zu wollen, wäre nicht nur unmöglich, sondern auch anmassend. Und sowieso kommt Er immer mit Überraschungen um die Ecke, die niemand erwartet hätte :-) und die uns allen nicht zuletzt Demut lehren sollten! Wenn wir Ihn erklären könnten, wäre Er ja nicht Gott, was für ein „Gott“ wäre das dann?


Weil wir Gott aber eine Freude sein sollen (was wir auch wollen sollen), und weil Er auch barmherzig ist, lässt Er uns nicht im Stich und hat uns einige Hilfsmittel mitgegeben...


https://www.youtube.com/watch?v=47qiUKkyU78&t=52s

Keywords
jesusliebemariavergebungleiddankbarkeitverzichtdemutmaertyrergewissengottes willejesaiamatthias claudiusan meinen sohn johanneshauptgebottarzisiusvater unseraufopferungpater hans buobschwert-bischof jesu christi
