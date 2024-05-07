Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 91.

Читает Автор. https://youtu.be/hOtfAcjgl2g

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Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:16 — Правда, что человеку на воплощение даётся определённый лимит сексуальной энергии, и те, кто разтрачивают её, стареют раньше времени?

02:53 — Кто такие левиты?

06:04 — Можно поподробнее узнать об Имени Супруга Вечности Иоанна-Петра Второго?

06:42 — Целесообразно ли подчиняться гуру так, как Арджуна безпрекословно подчиняется Кришне?

07:53 — В «Шримад Бхагаватам» Вишну Говарит: «Преданный не может погрузиться в Меня так глубоко, как тот, кто одержим ненавистью ко Мне...». «Чтобы прийти ко Мне, нужна одержимость Мной». Так ли это?

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-91

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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