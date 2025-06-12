Physical Body Centric, Overeating, Physical Spiritual and Soul Based Restriction Placed Upon the Soul, Why We Have Sicknesses, Unloving and Unhappy, God’s Feedback System to You - Morals

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20240720 1400 DT Living Room Tour BE DAY2 PART2
Cut:
02m27s - 13m27s
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com
Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com
God’s Way: https://blog.godsway.net/
Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth
Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm
“WHEN WE HAVE NO CONSIDERATION OF WHETHER SOMETHING IS LOVING TO OURSELVES OR TO OTHERS, THESE RESTRICTIONS (physical, spiritual, soul) WILL BE PUT IN PLACE UPON OUR SOUL. IF YOU ARE CONNECTED TO YOUR SOUL, YOU WILL FEEL EVERY ONE OF THEM INSTANTLY.”
@ 10m35s
“EVERY SINGLE ACTION YOU TAKE THAT IS UNLOVING WILL HAVE A RESTRICTION AND THE RESTRICTION WILL BE FELT IN THREE DIFFERENT AREAS OF YOUR LIFE. IT WILL BE FELT UPON YOUR PHYSICAL BODY, IT’LL BE FELT UPON YOUR SPIRIT BODY AND IT WILL BE FELT UPON YOUR SOUL. AND EVERY TIME YOU CHOOSE TO DO SOMETHING OUT OF HARMONY WITH LOVE, THESE RESTRICTIONS WILL BE PUT IN PLACE AND THEY WILL ONLY BE REMOVED IF YOU COMPENSATE FOR WHAT YOU DID – YOU FIX WHAT YOU DID OR YOU ATTEMPT TO. YOU HAVE A DESIRE TO FIX IT.”
@ 11m55s
“A MORAL IS GOD’S DEFINITION OF WHAT IS TRUE OR WHAT IS FALSE. AND IT APPLIES TO YOUR SPIRITUAL CONDITION.”
@ 13m15s