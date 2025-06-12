BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Physical Body Centric, Overeating, Physical Spiritual and Soul Based Restriction Placed Upon the Soul, Why We Have Sicknesses, Unloving and Unhappy, God’s Feedback System to You - Morals
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
25 views • 3 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/aM0ml3RkMHI

20240720 1400 DT Living Room Tour BE DAY2 PART2


Cut:

02m27s - 13m27s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“WHEN WE HAVE NO CONSIDERATION OF WHETHER SOMETHING IS LOVING TO OURSELVES OR TO OTHERS, THESE RESTRICTIONS (physical, spiritual, soul) WILL BE PUT IN PLACE UPON OUR SOUL. IF YOU ARE CONNECTED TO YOUR SOUL, YOU WILL FEEL EVERY ONE OF THEM INSTANTLY.”

@ 10m35s


“EVERY SINGLE ACTION YOU TAKE THAT IS UNLOVING WILL HAVE A RESTRICTION AND THE RESTRICTION WILL BE FELT IN THREE DIFFERENT AREAS OF YOUR LIFE. IT WILL BE FELT UPON YOUR PHYSICAL BODY, IT’LL BE FELT UPON YOUR SPIRIT BODY AND IT WILL BE FELT UPON YOUR SOUL. AND EVERY TIME YOU CHOOSE TO DO SOMETHING OUT OF HARMONY WITH LOVE, THESE RESTRICTIONS WILL BE PUT IN PLACE AND THEY WILL ONLY BE REMOVED IF YOU COMPENSATE FOR WHAT YOU DID – YOU FIX WHAT YOU DID OR YOU ATTEMPT TO. YOU HAVE A DESIRE TO FIX IT.”

@ 11m55s


“A MORAL IS GOD’S DEFINITION OF WHAT IS TRUE OR WHAT IS FALSE. AND IT APPLIES TO YOUR SPIRITUAL CONDITION.”

@ 13m15s


Keywords
wisdommoralsself loveovereatingsoul foodsoul conditiontrue spiritualitysoul healingfeel everythingsoul transformation with goddriven by truth not fearprecious child of godspheres and dimensionssoul awakeningi want to know everythingreincarnated jesus and mary magdalenefood and other addictionsphysical body centricrestricted lifehow soul operatesphysical spiritual soul restrictionswhy we get sickunloving and unhappyconnected to my soulgods feedback
