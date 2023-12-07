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'ZIONIST ROTHSCHILDS & ZION ISRAEL CO-JOINED AT THE HIP! WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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135 views • 12/07/2023

HUMANITY HAS BEEN CONNED BY ZIONIST ISRAEL. THE GOVERNMENT ARE PATHOLOGICAL LIARS AND THE ONGOING HAMAS ISRAEL WAR PROVES IT. SADLY, TH COMMON PEOPLE ON BOTH SIDES GET SCREWED! THIS AS IS ALL WARS ARE POLITICAL AND HAVE NOTHING TO DO WITH FREEDOM OF THE PEOPLE. MY WIFE AND I ARE ANT-WAR EVEN THOUGH WE SERVED IN THE NAVY DURING THE VIETNAM ERA. ALL POLITICIANS ARE NOTHING BUT CON ARTISTS SERVING THEIR OWN SELFISH NEEDS. NOW THAT AMERICA IS ROUTING WITHIN CHINA WILL CONSUME AMERICA IN ITS DRIVE TO BE THE LAST ONE WORLD ORDER BEFORE ALMIGHTY GOD DESTROYS THIS SATANIC CON-GAME. YOU BETTER HAVE GUNS AND AMMO BECAUSE THE MILLIONS OF ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA ARE COMING AFTER ALL OF US WHEN THE MARKET FLIPS NOT LONG FROM NOW...WAKEUP!

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