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IS DONALD TRUMP THE ANTI-MESSIAH?
EARTH SHAKING NEWS
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158 views • 07/25/2023

THIS SHOCKING VIDEO EXPOSES THE IDEA THAT DONALD TRUMP COULD VERY WELL BE THE FORE RUNNER OF THE ANTICHRIST OR HE IS. THE AVERAGE INDIVIDUAL FAILS TO DO REAL RESEARCH AND HAS NO IDEA WHAT'S GOING ON AS FAR AS BIBLICAL PROPHECY IS CONCERNED. HUMANITY IS BEING LAUED INTO A FALSE SENCE OF SECURITY ACCEPTING AS THEY ARE WHILE THE POOR AND MIDDLE CLASS IS BEING SPIRITUALLY AND FINANCIALLY CRUSHED RIGHT NOW. HITLER LIKE MARTIAL LAW IS COMING AND BEFORE ANYONE REALIZES IT ALL HUMANITY WILL BE SUCKERED INTO TOTAL BONDAGE. CIVIL WAR COULD APPEN AT ANY MOMENT AND THAT'S WHY HUMANS NEED TO WAKEUP NOW...PREP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY...

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