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'DEADLY VACCINES WAS A PRE-PLANNED EVENT SEN JOHNSON WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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92 views • 10/17/2023

FINALLY ONE OF OUR ELECTED LEADERS TELLS THE TRUTH! THE NOW PLANNED DESTROYED GEORGIA GUIDESTONES DECLARED ONLY 500 MILLION PEOPLE ARE ALLOWED TO LIVE ON PLANET EARTH. THIS MEANS YOU AND I ARE MARKED FOR MURDER IN THE VERY NEAR FUTURE. WHAT DEADLY VACCINES COULD KILL PEOPLE THE NOW PRE-PLANNED WW-3 WILL FINISH THE JOB. A FALSE FLAG HITTING AMERICA WILL MURDER MILLIONS MORE. THE MILLIONS OF ILLEGA MEN AND MORE COMING WILL BE UNLEASHED WITH WEAPONS TO SLAUGHTER AMERICANS. THANK GOD WE HAVE GUNS TO KILL THESE FOREIGN INVADERS BEFORE THE SLAUGHTER US IN THE VERY NEAR FUTURE. WHY IS IT NO ONE EVER GOES AFTER THE TRAITOR POLITICIANS AND THE GLOBAL ELITE MOUTH PIECES WHO WANT TO MURDER US? IT'S ALWAYS THE INNOCENT PEOPLE WHO GET MURDERED. IS THE ANYONE WHO WILL CRYOUT BEFORE ALL OF US ARE KILLED?

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