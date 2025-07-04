BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
How to get the most out of LLMs - EXPERT-level prompt engineering explained by Mike Adams
AmazingAI
AmazingAI
95 views • 2 months ago

- Enoch AI Model Introduction and Importance of Prompt Engineering (0:00)

- Understanding AI Model Bias and Effective Prompting Techniques (4:02)

- Managing AI Model Conversations and Avoiding Arguments (6:38)

- Invoking AI Model Personalities and Styles (9:56)

- Advanced Prompting Techniques and AI Model Applications (13:00)

- Using AI Models for Advanced Research and Knowledge Retrieval (16:46)

- Promoting Brighton AI and Enoch Model Availability (20:32)

- Future Plans and Vision for Brighton AI (21:48)

- Closing Remarks and Acknowledgments (22:40)

Keywords
mike adamsaiartificial intelligencehow-tobrighteon broadcast newsllmshrr special report
