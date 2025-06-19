© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin | Irfan Zafar Qadri | Naat Sharif
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin ek noor bhari Naat hai jo dil ko sukoon aur rooh ko taazgi bakhsh deti hai.
Is pyari aur pur-kashish Naat ko Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ne jazbaat bhari aawaz mein pesh kiya hai.
Nabi Kareem ﷺ par darood o salam bhejna har momin ka farz hai – aayein mil kar ishq-e-Mustafa ﷺ ka izhar karein.
📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#AllahummaSalliAla #SayyidinaMuhammad #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #Naat2025 #DaroodShareef #LoveForProphet #IslamicContent #MuhammadSAW