Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin | Irfan Zafar Qadri | Naat Sharif
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 view • 2 months ago

Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin | Irfan Zafar Qadri | Naat Sharif

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin ek noor bhari Naat hai jo dil ko sukoon aur rooh ko taazgi bakhsh deti hai.

Is pyari aur pur-kashish Naat ko Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ne jazbaat bhari aawaz mein pesh kiya hai.

Nabi Kareem ﷺ par darood o salam bhejna har momin ka farz hai – aayein mil kar ishq-e-Mustafa ﷺ ka izhar karein.


📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#AllahummaSalliAla #SayyidinaMuhammad #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #Naat2025 #DaroodShareef #LoveForProphet #IslamicContent #MuhammadSAW

new naat 2025naat sharifurdu naatislamic naatbeautiful naatjamia saeedia darul quranirfan zafar qadri naatallahumma salli ala sayyidinadarood shareef naat
