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Аллилуйя Алеф Тав. Протокол школы Лиланда Джонса от 21 апреля 2024 г
Neba Luch
Neba Luch
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1 view • 12 months ago

Аллилуйя Алеф Тав. Протокол школы Лиланда Джонса от 21 апреля 2024 г


Скачать ВИДЕО

в разрешении 1280х720 https://t.me/luchneba/11139

в разрешении 480х320 https://t.me/luchneba/11138


Скачать ДОКУМЕНТЫ с оригиналом на английском

https://t.me/luchneba/11091

pdf https://cloud.mail.ru/public/3AEx/R6Nm6iaBY

doc https://cloud.mail.ru/public/H9x1/LAQh4HGmy

odt https://cloud.mail.ru/public/3721/h5CfLGsYp


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)


Фрагменты

“После Последней Вечери Иисус и Его ученики пели гимн и затем пошли на Елеонскую гору (Мф 26:29-30). Это происходит снова в Книге Откровения. После ужина Христос идёт на Елеонскую гору. В наши дни "Его ноги станут ноги Его ... на горе Елеонской," (Зах 14:4) Это произойдёт при излиянии 7-й Чаши, и доказательство этому мы нашли в 65-й главе Исайи...

Хвалебные Псалмы связаны с Последней Вечерей и тем, что Он будет пить "Новое" (вино) в Царстве.

Пс 115:13 Чаша Йешуа (чистый сосуд, принесённом в Храм из Ис 66:20). Это чаша спасения. Это чаша, которую мы видим на Последней Вечере, и снова – как "Новую" чашу.

Мф 26:27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

Мф 26:23 ABP Тот, который опускает руку со мной в блюдо (g5165), этот предаст Меня. g5165 trýblion миска, чаша; употреблено в 7-й главе Чисел и соответствует 7-й Чаше из Откровения

Откр 16:17 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!

Иуда явился как сын погибели, что мы видим в Деян 1:20, где цитируется из Пс 108:8 «достоинство его да приимет другой» Сын погибели нашего времени процитировал тот же отрывок на Пасху (по календарю Еноха) – см. об этом в Протоколе школьного собрания 7 апреля 2024 г. (https://cloud.mail.ru/public/xex9/cY3VWF1ss) Мы видим повторение некоторых событий, происходящих с Иудой на Последней Вечери, когда он "обмакивает" в чашу, и тем, как это повторяется при излиянии 7-й Чаши!


Ин 13:26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув (g911 bapto) кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.

Откр 19:13 Он был облечён в одежду, обагрённую (g911 bapto) кровью.

Поэтому мы видим связь между "обмакиванием" в вино во время Причастия при первом пришествии Христа и Его одеждой, "обагрённою" кровью при Его втором пришествии!

Отпущение – это греческое слово ἄφεσις aphesis g859

(избавление, прощение, освобождение, отпущение).


На Пурим у нас была череда священника Афессия (Гапицеца, Aphses, h6483 https://www.blueletterbible.org/lexicon/h6483/kjv/wlc/0-1/, https://studybible.ru/strong-hebrew/6483/), и его череда снова выпадает на неделю, в которую происходит Попрание Воинства по календарю Еноха!”


7-я Чаша весна 2024 г — осень 2024 г

отмечена затмениями 25 марта и 8 апреля 2024 г.

См. схему с затмениями апокалипсиса

https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw

и видео Лиланда

Солнце как власяница и луна как кровь

Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса


Календарь Еноха на 2024 г

на русск https://t.me/luchneba/10344, pdf https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy на англ: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/2b39bcbd713b44759ca44a93fdc12244/2024%20Enoch%20Calendar.pdf

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/b895d43b62b14f5ababdeffeacc0d5db/Enoch%20Digital%20Calender%202024.pdf


Попрание Воинства 16 августа 2024 г. - cм. видео

Календарь Еноха на 2024 год

Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г.


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы

Канал в Телеграме https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

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