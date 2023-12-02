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SATANS DEEP STATE EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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79 views • 12/02/2023

IT'S CLEAR HUMANITY HAS ENTERED GEORGE ORWELLS 1984. BEFORE LONG THERE WILL BE NO TRUTH IN THE WORLD AS SATANS ONE WORLD ORDER COMMENCES. HUMANITY IS NOW IN THE MOST WICKED TIME IN THE HISTORY OF THE WORLD ACCORDING TO THE BIBLE. HOPEFULLY ALL MIGHTY GOD WILL REMOVE HIS FLOCK IN THE VERY NEAR FUTURE. HE DECLARED IF HE DOESN'T DO THIS NO FLESH WILL BE SAVED. THE OCCULT NEW AGE MOVEMENT DECLARES ALL UNDESIRABLES MUSTBE REMOVED BEFORE THEIR SO CALLED AGE OF ENLIGHTENMENT CAN COMMENCE. THIS MEANS THOSE WHO BELIEVE YESHUA/JESUS IS THE TRUE SAVIOR MUST BE REMOVED FROM PLANET EARTH. HELL OR EARTH IS NOW BEGINNING SO YOU MUST DECIDED WHO YOU WILL SERVE NOW...WAKEUP!

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